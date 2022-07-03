البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 31 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه اليوم الأحد الموافق لـ 3 يوليو الحالي لصالح وزارة المالية لسد نفقات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2022-2023.

وأكد البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم، أنه تم طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه تتوزع بين 15 مليار جنيه أذون خزانة أجل «182 يوم» تستحق السداد في 3 مارس 2023، بالإضافة إلى أذون خزانة أجل «364 يوم» بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليار جنيه تستحق السداد في 4 يوليو 2023.

طرح أذون خزانة أسبوعيا

ويطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بشكل أسبوعي على مدار العام المالي أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية لتدبير نفقات الموازنة العامة للدولة وسد عجز الموازنة العامة كأحد وسائل الاقتراض المحلي.

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في 23 يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة في ثالث اجتماعاتها خلال العام الحالي لتسجل عند 11.25%، و12.25%، و11.75%، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي على الترتيب بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بما يعادل 3% في اجتماعين متتاليين؛ الأول في 21 مارس الماضي بينما الثاني كان في 19 مايو الماضي.

558 مليار جنيه عجز موازنة في العام الجاري

وتسعى وزارة المالية إلى سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد الذي انطلق رسميا 1 يوليو 2022، ويصل عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 558 مليار جنيه بما يعادل نحو 6.1% من إجمالي الناتج المحلي.