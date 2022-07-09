طريقة تقسيم قطعيات لحم الأضحية.. الرقبة لعمل الفتة والكتف لكباب الحلة

أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نشرة توعوية للمواطنين ومديريات التموين على مستوى المحافظات، حول طريقة تقسيم أضاحي العيد، بمناسبة قيام العديد بإتمام السُنة النبوية المشرفة في الأضحية في عيد الأَضحى المبارك 2022.

كيفية تقسيم لحوم الأضحية؟

وأشارت نشرة توعوية لوزارة التموين، أرسلتها لمديريات التموين بالمحافظات لتوعية المواطنين، إلى أن هناك تقسيم محدد للحوم الأضحية، تتمثل في التالي:

1 – الرأس: يستخرج منها المخ واللسان.

2 – الرقبة: تستخدم في عمل الفتة.

3 - الكتف: يستخدم في عمل الرستو وكباب الحلة.

4 - الضلوع (الريش): وتستخدم في الشوي.

5 – البطن: تفرم مع جزء الدهون وتستخدم في عمل الكفتة.

6 – بيت الكلاوي.

7 – الفخذ: يستخدم في عمل الكباب والرستو وكباب الحلة.

تحذير حول الإفراط في تناول الدهون

وحذرت وزارة التموين من الإفراط في تناول الدهون، إذ أكدت نشرة الوزارة أن الإفراط في تناول الدهون يؤدي إلى زيادة نسبة الكولسترول في الدم مما يؤدي إلى تصلب الشرايين.

نصائح لازمة عند شراء الأضحية

وكان جهاز حماية المستهلك، أكد في نشرة استرشادية، أنه عند شراء الأضحية، لابد أن يتوافر فيها الشروط التالية تطبيقا للشريعة الاسلامية: يجب ألا يقل عمره عن عام، وألا يكون أحد قرونه مكسورة، وألا تكون قدمه مكسورة، وألا يكون إحدى أذنيه مجروحة، وألا يكون أعمي أو أعرج، وأن تكون الفروة والجلد سليمين خاليين من الجرب، موضحا أن العمر الملائم للذبح من 8 أشهر وحتى 12 شهرا.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح اللحوم بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل من 20% إلى 30% عن أسعار اللحوم في السوق المحلية، إذ تبلغ أسعار اللحوم في المجمعات كالتالي:

85 جنيها سعر كيلو اللحم المجمد.

115 جنيها سعر كيلو اللحم السوداني الطازج.

130 جنيه سعر كيلو اللحم الضأن المبرد.