تعرف على سعر ووزن خروف العيد في شوادر وزارة التموين.. الكيلو بـ 90 جنيهًا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر الأضحية في شوادر الوزارة البالغ عددها 39 شادرًا بمختلف المحافظات، موضحة أن مميزات الأضحية المعروضة في شوادر الوزارة هي أوزانها الخفيفة وصغر عمرها.

سعر خروف العيد في شوادر وزارة التموين

وقالت وزارة التموين إن الأضحية متوافرة في 39 شادرًا بأوزان خفيفة وسن صغيرة بسعر مخفض، إذ قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن يكون سعر خروف العيد على مستوى جميع الشوادر ثابت عند 90 جنيهًا للكيلو الحي قائم، منوها أن متوسط وزن الخروف يتراوح بين 40 و75 كيلو جرام.

وأشارت وزارة التموين في فيديو مصور لها عن شوادر الأضحية، إلى أن جميع الخراف المطروحة من وزارة التموين في الشوادر لا يتخطى عمرها 20 شهرا، وأن هذه السن مناسبة للأضحية، لإنتاج لحوم تتميز بجودتها العالية.

تكثيف ضخ اللحوم لفروع المجمعات الاستهلاكية

فيما تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات اللحوم لفروع المجمعات الاستهلاكية، إذ يتم ضخ يوميا 150 طنًا من اللحوم يوميًا ويبلغ سعر الكيلو جرام منها 115 جنيها، فضلا عن ضخ 4000 طن من اللحوم المجمدة ويبلغ سعر الكيلو 85 جنيهًا.

وتستمر المجمعات الاستهلاكية في فتح أبوابها امام المواطنين لشراء السلع الحرة واللحوم بأسعار مخفضة، فضلا عن استمرار فتح منافذ بقالي التموين طوال أيام العيد لاستكمال صرف السلع التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات عن شهر يوليو 2022.