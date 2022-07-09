الطرق الصحيحة لحفظ اللحوم في «الفريزر».. نشرة من وزارة التموين

أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نشرة توعوية لمديريات التموين على مستوى المحافظات لتوعية المواطنين بالطرق الصحية لحفظ اللحوم في الثلاجة خاصة مع حلول عيد الأضحى 2022، واتجاه البعض لحفظ نصيبهم الشرعي من أضاحي العيد في الفريزر.

الطرق الصحية لحفظ لحوم الأضاحي في الثلاجة

وتضمنت النشرة التوعوية لوزارة التموين، إرشادات حول حفظ اللحوم في الفريزر، منعا لتراكم أي ميكروبات داخل أنسجة اللحوم تؤدي إلى تلفها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تقسيم اللحوم إلى قطع صغيرة.

2- تتخلل البرودة جميع القطع.

3- السرعة في التجميد على أعلى درجة حتى يتم التجميد السريع لمنع تكون أي ميكروبات تسبب الفساد.

4- بالنسبة للحوم المفرومة لابد من وضعها في الفريزر مباشرة بعد الفرم وعدم تركها في الثلاجة أو خارج الثلاجة.

وأشارت النشرة التوعوية لوزارة التموين، إلى أن اتباع الخطوات السابقة بعد ذبح الأضحية والاحتفاظ بالنصيب الشرعي، يجعل اللحوم صحية وآمنة تماما للاستهلاك حتى لا تكون عرضه للتلوث بالميكروبات.

طرح الخراف الحية بأسعار مخفضة

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح الخراف الحية في 39 شادرًا على مستوى محافظات الجمهورية خلال أيام العيد، لتوفير الأضاحي بسعر 90 جنيهًا لكيلو الخراف القائم، ويتراوح وزن الخروف بين 40 و70 كيلو جرام.

فيما سجلت أسعار اللحوم في المنافذ التابعة لوزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، 85 جنيهًا لكيلو اللحوم المجمدة، و115 جنيهًا لكيلو اللحم السوداني الطازج، و130 جنيه للحم الضأن المبرد.