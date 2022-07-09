مدير تحرير Athavan لـ«الوطن»: الحزب الحاكم يناقش استقالة رئيس سريلانكا

كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع السريلانكية أن الرئيس جوتابايا راجابكسا فرّ من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو، منذ قليل بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين المحتجين على أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في التاريخ الحديث.

وقال المسؤول إن فرار الرئيس السريلانكي جاء في أعقاب اقتحام المتظاهرين للمقر الرسمي، وقبل أن يعرض التلفزيون مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».

كاناجراتنام: الحزب الحاكم اجتمع منذ قليل لمناقشة الأوضاع في البلاد

من جانبها قالت مدير تحرير صحيفة Athavan news السريلانكية، كالافراشني كاناجراتنام، إن الحزب الحاكم اجتمع منذ قليل لمناقشة الأوضاع في سريلانكا وسط الأزمات المتلاحقة ودراسة إمكانية استقالة الرئيس والحكومة لتهدئة الأوضاع.

وأضافت «كاناجراتنام» في اتصال هاتفي مع «الوطن»: «توصل قادة الحزب الحاكم إلى عرض الاستقالة على الرئيس السريلانكي في الاجتماع المستمر انعقاده حتى الآن».

أنباء عن نقل الرئيس إلى مكان آمن

وتداولت أنباء في وسائل الإعلام السريلانكية تفيد بنقل الرئيس راجابكسا إلى مكان آمن، وسط إطلاق الجنود النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي، لكن هذه المحاولات فشلت واستطاع المتظاهرون اقتحام القصر الرئاسي.

المتظاهرون: راجاباكسا مسؤول عن الأزمة الاقتصادية

واستقل آلاف المتظاهرين السريلانكيين الذين يحملون الأعلام السريلانكية المركبات القليلة نسبيًا على الطرق بسبب النقص الحاد في الوقود، بينما ركب آخرون دراجات والعديد منهم ساروا إلى مواقع الاحتجاج في العاصمة كولومبو من الضواحي بعد أن رفعت الشرطة في البلاد حظر تجول طوال الليل.

إلى ذلك، قال المتظاهرون وغيرهم من المنتقدين، إن الرئيس جوتابايا راجاباكسا مسؤول عن الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ استقلال البلاد عام 1948.

وأثار إعلان حظر التجول انتقادات معارضي الحكومة ونقابة المحامين في سريلانكا، التي قالت إن حظر التجول غير قانوني بشكل صارخ، ويمثل انتهاكا للحقوق الأساسية.