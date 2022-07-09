فرار رئيس سيريلانكا بعد اقتحام المتظاهرين مقره الرسمي 

كشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع السريلانكية، أنّ الرئيس السريلانكي، غوتابايا راجابكسا، فرّ من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو، اليوم السبت، عقب اقتحامه من قبل المتظاهرين المحتجين على أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في التاريخ الحديث.

نقل رئيسا سريلانكا لمكان آمن عقب اقتحام المتظاهرين مقره الرسمي

وقال المسؤول إنّ فرار الرئيس السريلانكي جاء في أعقاب اقتحام المتظاهرين للمقر، وقبل أن يعرض التلفزيون مشاهد تُظهر متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية»، عن فرانس برس.

وأكد المصدر أن الرئيس راجابكسا تم نقله إلى مكان آمن، مشيرا إلى أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

وكان آلاف المتظاهرين استقلوا المركبات القليلة نسبيًا على الطرق بسبب النقص الحاد في الوقود، بينما ركب آخرون دراجات وسار العديد منهم إلى مواقع الاحتجاج في العاصمة كولومبو من الضواحي بعد أن رفعت الشرطة حظر التجول طوال الليل.

ورفعت الشرطة، صباح السبت، حظر التجول الذي فرضته في كولومبو وعدة مناطق حضرية رئيسية أخرى، مساء الجمعة، وسط اعتراضات من محامين وسياسيين معارضين وصفوه بأنه غير قانوني.

وتنتشر شرطة مكافحة الشغب والجيش في المدينة، كما أن المنطقة المحيطة بالمقر الرسمي للرئيس محاصرة بشدة.

المتظاهرون يتهمون الرئيس بالمسئولية عن مشاكل سريلانكا الاقتصادية

ويعتبر المتظاهرون أن الرئيس راجاباكسا مسئول عن المشاكل الاقتصادية بسريلانكا، علما بأنهم احتلوا مدخل مكتبه لمدة 3 أشهر، حسبما نقلت الأسوشيتد برس.

واعترف رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغه، الشهر الماضي، إن اقتصاد البلاد قد انهار، وفي أبريل الماضي، أعلنت سريلانكا تعليق سداد القروض الأجنبية بسبب نقص العملة الأجنبية.

ويصل إجمالي ديون سريلانكا الخارجية إلى 51 مليار دولار، ويجب عليها سداد 28 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.