متظاهرو سريلانكا يسبحون في حمام سباحة الرئيس بعد فراره.. «فيديو»

أظهرت مقاطع فيديو، متظاهرو سريلانكا بعد اقتحام المقر الرسمي للرئيس السريلانكي، غوتابايا راجابكسا، وهم يسبحون داخل حمام السباحة الخاص بالرئيس، فيما ظهر آخر وهو يجلس على مقعده ممسكا بثمرة موز، حسبما نقلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عالمية وعربية بينها شبكة «سي إن إن»، الأمريكية، والعربية.

Civilian does not have food, gas. But,This is the luxsury life gotabaya spend. Now it captured by protestors. #GotaGoGama #GoHomeGota2022 #SriLankaProtests #SriLankaCrisis pic.twitter.com/72cjdrPnIE