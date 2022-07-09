متظاهرو سريلانكا يسبحون في حمام سباحة الرئيس بعد فراره.. «فيديو»

أظهرت مقاطع فيديو، متظاهرو سريلانكا بعد اقتحام المقر الرسمي للرئيس السريلانكي، غوتابايا راجابكسا، وهم يسبحون داخل حمام السباحة الخاص بالرئيس، فيما ظهر آخر وهو يجلس على مقعده ممسكا بثمرة موز، حسبما نقلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عالمية وعربية بينها شبكة «سي إن إن»، الأمريكية، والعربية.

أنباء عن فرار الرئيس بالطائرة أو سفينتين عسكريتين

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه إعلامي سريلانكي، إن الرئيس بصدد محاولة الفرار من سريلانكا بالطائرة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن مغادرته بحرًا بتأمين سفينتين عسكريتين، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع السريلانكية، قال إنّ الرئيس السريلانكي، غوتابايا راجابكسا، فرّ من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو، اليوم السبت، عقب اقتحامه من قبل المتظاهرين المحتجين على أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في التاريخ الحديث، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وأضاف المسؤول أنّ فرار الرئيس السريلانكي جاء في أعقاب اقتحام المتظاهرين لمقره، وقبل أن يعرض التلفزيون مشاهد تُظهر متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية»، عن فرانس برس.

وكان آلاف المتظاهرين استقلوا المركبات المتاحة على الطرق بسبب النقص الحاد في الوقود، بينما ركب آخرون دراجات وسار العديد منهم إلى مواقع الاحتجاج في العاصمة كولومبو من الضواحي بعد أن رفعت الشرطة حظر التجول طوال الليل.

ورفعت الشرطة، صباح السبت، حظر التجول الذي فرضته في كولومبو وعدة مناطق حضرية رئيسية أخرى، مساء الجمعة، وسط اعتراضات من محامين وسياسيين معارضين وصفوه بأنه غير قانوني.

المتظاهرون اعتبروا الرئيس مسئول عن الأزمة الاقتصادية

ويعتبر المتظاهرون أن الرئيس راجاباكسا مسئول عن الأزمة الاقتصادية لسريلانكا، علما بأنهم احتلوا مدخل مكتبه لمدة 3 أشهر، حسبما نقلت الأسوشيتد برس.