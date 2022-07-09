خطوتان لتأمين حسابك على واتساب من السرقة.. تعرف عليهما

يحتاج جميع مستخدمي WhatsApp إلى التحقق من إعدادات الأمان الخاصة بهم وذلك لمنع تعرضهم للخطر، حيث يوجد نوعان من الإعدادات الأساسية التي يجب على الجميع استخدامها.

إعدادات الأمان تعد من أفضل الطرق لصد المتسللين

وقال موقع «ذا صن» البريطاني إن إعدادات الأمان تعد من أفضل الطرق لصد المتسللين والمتلصصين والمجرمين.

وأشار إلى أنه يجب التأكد من تشغيل التحقق على خطوتين، لأنها خطوة إضافية للتحقق من رقم هاتفك، للمساعدة في إبعاد المتسللين عن التطبيق، حيث يحاول المتسللون بانتظام اقتحام حسابات WhatsApp .

ويعد سرقة حساب WhatsApp طريقة سهلة لكسب ثقة أصدقائك وعائلتك، ما يسمح بتنفيذ المزيد من عمليات الاحتيال الشريرة.

تشغيل التحقق

لتشغيل التحقق على خطوتين، انتقل إلى الإعدادات> الحساب وقم بتبديل الإعداد إلى تشغيل، وهو ما يمكن أن ينقذك من هجوم اختراق مدمر.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية هي قفل WhatsApp، حيث يعد قفل واتساب بشكل منفصل بجهاز الهاتف الخاص بك أمرًا مهمًا للغاية، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون هاتفك لا يمكنهم قراءة نصوصك.

ولإعداد هذا، عليك التوجه إلى إعدادات WhatsApp الخاصة بك، ثم انقر فوق «الحساب» ثم «الخصوصية»، ومن هنا، يمكنك تشغيل «قفل الشاشة» باستخدام Touch ID أو Face ID.

وستتمكن أيضًا من اختيار مدة زمنية عندما يكون المعرف مطلوبًا مرة أخرى، والآن عندما تذهب لفتح التطبيق، سيطلب منك مطبوعاتك أو صورة لوجهك للتحقق من أنك تقرأ محادثاتك الخاصة حقًا.

ولا يزال بإمكانك قراءة الرسائل والرد عليها بسرعة في نافذة الإشعارات ، وبالتالي فإن الأداة ليست مضمونة، وستتمكن أيضًا من الرد على مكالمات WhatsApp.