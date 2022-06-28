وزير الصحة الأردني: تلاشي آثار تسرب الغاز السام في حادث ميناء العقبة

قال فراس الهواري، وزير الصحة الأردني، إن آثار تسرب الغاز في العقبة تلاشت، مضيفا أن الوضع تحت السيطرة، وفقا لما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل لها.

وفاة 39 شخصا وإصابة 251 آخرين

وشهدت الأردن، أمس الاثنين، حادث تسريب غاز سام في منطقة العقبة، والذي توفي على إثره 39 شخصًا وأصيب251 آخرين.

انفجار صهريح يتسبب في حادث ميناء العقبة

ويعود حادث تسريب الغاز في الأردن أو ما أطلق عليه إعلاميًا «حادث ميناء العقبة» إلى حدوث انفجار صهريج في ميناء العقبة، نتج عنه تسريب نحو 25 طن من غاز الكلور السام.

وخلال تسرب الغاز بميناء العقبة، شوهد عمال الميناء يركضون للنجاة بحياتهم، كما جرى إخلاء المناطق المجاورة وطلب من السكان البقاء في منازلهم.