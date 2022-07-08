وزير الصحة البريطاني المستقيل يعلن ترشحه لخلافة جونسون

أعلن ريشي سوناك، وزير الصحة البريطاني المستقيل، ترشحه لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، وذلك حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وزير الصحة البريطاني السابق تصدر المستقيلين من حكومة جونسون

ووزير الصحة البريطاني كان أحد أول وزيرين يستقيلا من فريق رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، وتوالت بعدها الاستقالات في فريق جونسون إلى وصلت لنحو 57 استقالة، وهو ما أجبر جونسون في النهاية على إعلان عزمه الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين الحاكم، وبالتالي من رئاسة الحكومة.

مطالبات لجونسون بالتنحي فورا عن رئاسة وزراء بريطانيا

وأعلن جونسون أنه مستمر في منصبه لحين انتخاب خليفة له، وهو الأمر الذي يتوقع مراقبون أن يتم بحلول الخريف المقبل، إلا أن سياسيين بريطانيين من داخل حزب المحافظين الحاكم، ومن صفوف المعارضة، يطالبون جونسون بالتنحي فورا من منصب رئيس الوزراء.