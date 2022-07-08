رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الصحة البريطاني المستقيل يعلن ترشحه لخلافة جونسون

كتب:

خالد عبد الرسول
05:49 م | الجمعة 08 يوليو 2022
ريشي سوناك، وزير الصحة البريطاني المستقيل

ريشي سوناك، وزير الصحة البريطاني المستقيل

أعلن ريشي سوناك، وزير الصحة البريطاني المستقيل، ترشحه لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، وذلك حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وزير الصحة البريطاني السابق تصدر المستقيلين من حكومة جونسون

ووزير الصحة البريطاني كان أحد أول وزيرين يستقيلا من فريق رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، وتوالت بعدها الاستقالات في فريق جونسون إلى وصلت لنحو 57 استقالة، وهو ما أجبر جونسون في النهاية على إعلان عزمه الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين الحاكم، وبالتالي من رئاسة الحكومة.

مطالبات لجونسون بالتنحي فورا عن رئاسة وزراء بريطانيا

وأعلن جونسون أنه مستمر في منصبه لحين انتخاب خليفة له، وهو الأمر الذي يتوقع مراقبون أن يتم بحلول الخريف المقبل، إلا أن سياسيين بريطانيين من داخل حزب المحافظين الحاكم، ومن صفوف المعارضة، يطالبون جونسون بالتنحي فورا من منصب رئيس الوزراء.

اقرأ المزيد:

«جونسون» يعلن استقالته من رئاسة وزراء بريطانيا: أنا حزين

وزير الصحة البريطاني يعلن استقالته احتجاجا على قيادة جونسون

«جارديان»: مخاوف من رفض جونسون تسليم السلطة مثلما فعل ترامب

3 مرشحين لمنصب رئيس وزراء بريطانيا بعد استقالة «جونسون».. تعرف عليهم

 جونسون: «حزين للتخلي عن أعظم منصب توليته في العالم»

جونسون: حاولت تجنب استقالة الحكومة.. لكن الوضع الاقتصادي صعب
بقلم خالد عبد الرسول