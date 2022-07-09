رئيس وزراء سريلانكا يؤكد استعداده للتنحي قبل تشكيل حكومة جديدة

وافق رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغه، قبل قليل، على الاستقالة بعد أن طالبه قادة الأحزاب في البرلمان بالتنحي هو والرئيس الهارب، بعد اقتحام المتظاهرين مقر الرئيس ومكتبه، في نبأ عاجل بثته قناة «روسيا اليوم».

استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد فرار الرئيس

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، دينوك كولامباج، اليوم السبت، إن رانيل ويكرمسينغه، أبلغ قادة الأحزاب أنه سيستقيل عندما تتفق جميع الأطراف على تشكيل حكومة جديدة.

وجاء قراره بعد أكبر موجة احتجاجات تشهدها سريلانكا ، حيث اخترق عشرات الآلاف الحواجز ودخلوا مقر إقامة الرئيس، غوتابايا راجاباكسا، ومكتبه القريب للتنفيس عن غضبهم ضد زعيم يعتبرونه مسؤولا عن أسوأ أزمة اقتصادية ألمت بالبلاد.

اجتماع طارئ لمناقشة وضع السلطة في سريلانكا

ودعا رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، في وقت سابق من اليوم، إلى اجتماع طارئ لمناقشة وضع السلطة بعد فرار الرئيس السريلانكي، غوتابايا راجاباكسا، من مقر إقامته الرسمي.