إصابة مدرسة برش خرطوش في الوراق.. «كانت بتتفرج على خناقة»

أصيبت مدرسة في مشاجرة بمنطقة الوراق في الجيزة، وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المصابة خلال تواجدها بشرفة مسكنها أصابها رش خرطوش أطلقه أحد الأشخاص في مشاجرة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين.

خلافات سابقة أشعلت المشاجرة

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرف أول حداد، 32 عاما، وشقيقة سمكري، 21 عاما، وبين طرف ثان عاطل، 45 عاما، بسبب خلافات سابقة، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها العاطل بإطلاق عيار من فرد خرطوش في الهواء أصاب مدرسة، 40 عاما، برش خرطوش في الوجه، كانت تشاهد المشاجرة من الشرفة.

ضبط طرفي المشاجرة

تمكن رجال المباحث من القبض على طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.