أوقاف الإسكندرية عن إصابة عامل بمسجد أثناء فض مشاجرة: لم نتلق أي بلاغات

نفى الشيخ سلامة عبد الرازق؛ وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، صحة ما تم تداوله عن إصابة خادم مسجد في الإسكندرية إثر مشاجرة حول تجهيزات العيد، قائلا إنه لم يستقبل أي بلاغ حول إصابة عامل أو خادم للمسجد خلال مشاجرة وقعت في نطاق حي المنتزة ثان، مشيرا إلى احتمالية وقوع مشاجرة وإصابة أطراف ولكن الأمر لا علاقة له بعمال المسجد.

وأضاف عبد الرازق لـ«الوطن»، أنه يتم متابعة مساجد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية، وتواصل مع مسؤولي المسجد للاستفسار عن الواقعة ولم يكن لديهم أي خلفية عن أي إصابات جراء مشاجرة، مؤكدا أنه جار التحقق من الواقعة في نطاق أي من المساجد المحيطة.

متابعة مساجد صلاة العيد

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تتابع كل المساجد التي يقام فيها صلاة العيد والبالغ عددها 1153 مسجدا عبر غرفة عمليات مركزية لحين الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك فجرا، مؤكداً أنه في حال حدوث مثل تلك الأمور سيتم الإعلان عنها.

تداول خبر إصابة خادم مسجد في الإسكندرية

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن طعن خادم مسجد بسلاح أبيض «سافوريا» أثناء قيام المصاب بفض مشاجرة بين شخص وشقيقه، وأشارت المنشورات أن تفاصيل الواقعة ترجع أنه أثناء قيام أحمد محمد، مهندس إليكترونيات، ومتطوع لخدمة مسجد فاطمة الزهراء بمعمورة البلد، بتهيئة المسجد لصلاة الجمعة، وصلاة العيد، وحينها نشبت مشاجرة بين شقيقين الأول «س. م»، مقيم في المعمورة البلد، وشقيقه الأصغر «ع. م»، ويعمل فني لاند سكيب وحدائق بسبب خلافات على منزل ميراث، ومحاولة الأول إخلاء المنزل من شقيقه وزوجته وأولادهما الثلاثة.

وكشفت التعليقات أنه أثناء محاولة خادم المسجد التدخل للصلح بينهما نشبت مشادة كلامية، أخرج على إثرها المتهم سلاح أبيض «سافوريا» وطعن المجني عليه مما تسبب في إصابته بيده وبجروح متفرقة بالجسم، وتوجه مهندس الإليكترونيات «خادم المسجد» للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.