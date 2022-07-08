مصرع وإصابة 9 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الهدر بديروط التابعة لمحافظة أسيوط، تم نقل الجثث بمشرحة المستشفى، والمصابين لتلقى العلاج.

إخطار مديرية الأمن بالمشاجرة

كان اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد وصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الهدر بديروط.

مصرع 4 خلال المشاجرة

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع المشاجرة وتبين مصرع كل أحمد عبدالغني علي، 66 سنة، وحيد محمد علي، 63 سنة، وشريفة فوزي رياض، 40 سنة، و جمال عبدالحميد عثمان، 55 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة.

أسماء المصابين

كما تبين إصابة كل محمد فرغلي محمد دياب، 28 سنة، علاء علي عبدالتواب، 15 سنة، وهيثم محمود شاكر، 20 سنة، وزيناهم عبدالغني عبدالمغيث، 35 سنة، ورجات علي سرور.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي وتحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي والجميع من قرية ابو الهدر مركز ديروط وتم تدخل قوات الشرطة والسيطرة على الموقف، وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة وتحريز الأسلحة المستخدمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان الأسباب.