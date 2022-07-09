التصريح بدفن شاب غرق في مياه النيل بكفر شكر: يعاني من اضطراب نفسي

أمرت جهات التحقيق بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن شاب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل، بقرية إسنيت دائرة المركز، إذ سقط في المياه بعدما اختل توازنه، وتببن أنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة، ولا توجد شبهة جنائية، ولم تتهم أسرته أي شخص بالتسبب في الواقعة، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث.

بلاغ بغرق شاب في مياه النيل

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول جثة الشاب «علي . ع . م» 32 عاما، بعدما غرق في مياه النيل.

الشاب يعاني من اضطراب نفسي

انتقل على الفور ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة كفر شكر إلى محل الواقعة وتبين أن الشاب سقط في مياه النيل أثناء وقوفه على الشاطئ، بعدما اختل توازنه، وتبين أنه يعانى من اضطراب نفسي منذ فترة، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب أعمال مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.