متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى المبارك.. داعية يوضح

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك، الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، بإحياء أيامه بالتكبير والتهليل والذكر، ولكن سؤالا يطرحه العديد من الأشخاص، وهو متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى المبارك، وهو ما توضحه «الوطن» في هذا التقرير.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك

وفي هذا الصدد أوضح الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، أن تكبيرات العيد من السنن التي اتفق عليها جمهور الفقهاء كونها من أفضل الذكر في أيام العيد لأن فيها من التعظيم والتوقير لله والدليل على ذلك قوله تعالي: «كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ علَى مَا هَدَاكُمْ».

وأضاف «الجمل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التهليل وهو قول «لا إله إلا الله» من أفضل الذكر الذي رغب رسول الله فيه كثيرا وهو من خير الذكر في العيدين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أهل مهل قط إلا بشر قالوا بالجنة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم».

أفضل الأعمال في أيام عيد الأضحى

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن الذكر بالتكبير والتهليل من أفضل الأعمال في أيام عيد الأضحى المبارك لقوله تعالي: «وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ علَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ»،.

موعد انتهاء تكبيرات عيد الأضحى

وقال خالد الجمل، إن موعد بدء تكبيرات العيد يكون من أول ظهور هلال ذي الحجة وقال بعض الفقهاء تكون من أول أيام التشريق أو من فجر يوم عرفة، وتنتهي بنهاية عصر آخر أيام التشريق وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تنتهي حتى ظهر آخر يوم من أيام التشريق.