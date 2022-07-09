في عيد الأضحى.. كيف تتخلص من بقايا اللحوم العالقة بالأسنان؟

يأتي عيد الأضحى المبارك ويكثر العديد من الأشخاص من تناول اللحوم، ويصنعون منها الأكلات المتعددة مثل الفتة والكفتة والمحشي، وتظل بقايا اللحوم عالقة في أسنانهم، وهو ما يسبب لهم انزعاجا ويسعون للتخلص منه وبعضهم يتبع طرق غير صحيحة.

وتستعرض الوطن في السطور التالية، طرق التخلص من بقايا اللحوم العالقة في الأسنان بطريقة صحية غير ضارة بالإنسان عند تناولها بكثرة في عيد الأضحى، وفقا لما ذكره طبيب الأسنان محمد غيث في حديثه لـ الوطن، بالإضافة إلى ما نشره موقع healthline.

طرق التخلص من بقايا اللحوم في الأسنان

ينصح في العموم بالحرص على تنظيف الأسنان مرتين يوميًا، وبعد الوجبات الثقيلة؛ للتخلص من الجراثيم والتراكمات الموجودة على الأسنان خلال اليوم.

ويجب اتباع التعليمات التي يقولها طبيب الأسنان باستخدام الفرشاة بطريقة صحيحة، بهدوء وعن طريق تحريكها من أعلى لأسفل، مع أخذ الوقت الكافي لتنظيف الأسنان من بقايا الأطعمة ومن بينها اللحوم التي تتواجد بين الأسنان حتى لا تتراكم البكتيريا، ويؤدي ذلك إلى التهاب اللثة.

وقبل غسل الأسنان يجب الحرص على شراء معجون يحتوي على مادة الفلورايد التي تعد من الأساسيات للحفاظ على صحة الأسنان.

وعند عدم القدرة على التخلص من بقايا الأسنان باستخدام الفرشاة يجب استخدام خيط الأسنان وشرائه من الصيدليات حيث أنه يتمكن من الوصول إلى القطع الصغيرة من بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه يعمل على تحفيز اللثة، وتقليل الجير المتواجد، وذلك عن طريق ربط عقدة في الخيط ووضعها بعناية بين الأسنان، ثم سحبها برفق للتخلص من بواقي الطعام العالقة في بين الأسنان.

طبق السلطة بمثابة فرشة أسنان

كما يمكن شرب المياه بكثرة، والحرص على تناول الخضار المقرمش حيث يعتبر طبق السلطة المكون من الجزر والخيار والبصل بمثابة فرشاة أسنان صالحة للأكل، حيث تساعد في القضاء على قطع الطعام العالقة في الأماكن الصعبة.