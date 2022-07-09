موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية والعودة إلى العمل

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عبر محرك البحث «جوجل»، عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية، من أجل الاستعداد لاستئناف العمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي بدأت منذ يوم 6 يوليو الجاري.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية

وقبل الحديث عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية، فإن للشعب السعودي طقوساً خاصة للاحتفال بالعيد خلال الإجازة التي تمنحها الحكومة السعودية، وعقب الانتهاء من أداء صلاة العيد يتجه الشباب إلى المنتزهات رفقة أصدقائهم لذبح الأضاحي من الماشية، ومن ثم إقامة حفلات الشواء، وسط أجواء من البهجة والاحتفال بالعيد.

وعادة ما تستمتع الأسر السعودية بالسفر إلى الريف وأطراف المدن من أجل قضاء عطلة العيد بعيداً عن زحام المدن خاصة العاصمة الرياض وغيرها من المدن الكبرى، حيث الأسواق والحدائق العامة.

انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك

وعن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية، فقد أفادت مصادر ووسائل إعلام سعودية بأنّ إجازة عيد الأضحى التي أعلنت الحكومة السعودية منحها للعاملين بانتهاء العمل يوم 6 من الشهر الجاري، ستنتهي ويستأنف العمل مرة أخرى يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022.

إجازات القطاع الخاص في السعودية

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن مدة إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، وهي 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022.