طارق الخولي: الرئيس أدخل فرحة العيد لقلوب المفرج عنهم وذويهم

أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، اهتمام القيادة السياسية بإدخال الفرحة على قلوب المفرج عنهم وذويهم في العيد، لا سيما في ظل استخدام صلاحياته الدستورية في إصدار قرارات العفو والتي تعبر عن إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على إرساء قيم التسامح داخل المجتمع.

لجنة العفو الرئاسي

وأشار النائب طارق الخولي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن قوة الدفع الحقيقة لعمل لجنة العفو الرئاسي تأتي من إرادة الرئيس نحو السعي لخروج كل من لم يتورط في دماء المصريين أو ينتمي لتنظيمات إرهابية إلى الحياة لاستئناف حياتهم مرة أخرى.

ووجَّه عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي الشكر للقيادة السياسية لاهتمامها بإدخال الفرح على قلوب المصريين، قائلا: «فرحة العيد تتضاعف مع مشاهدة الفرحة في عيون المفرج عنهم وذويهم»، لافتا إلى أن عمل اللجنة ممتد لتتوالى بشائر الخير لجميع المصريين.

العفو عن 1270

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بالعفو عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.