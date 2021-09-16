حسين زين يلتقي وزيرة الإعلام والتنمية المجتمعية بدولة كازاخستان

استقبلت وزيرة الإعلام والتنمية المجتمعية عايدة بالاييفا، اليوم، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بمبنى الوزارة بمدينة نور سلطان بكازاخستان، بحضور المستشار عبدالحميد الرفاعي القنصل المصري بدولة كازاخستان.

وأكدت الوزيرة، أهمية التعاون الإعلامي مع الهيئة الوطنية للإعلام، هذا الصرح الإعلامى الكبير، والاستفادة من الخبرات الإعلامية الكبيرة والمتميزة به، وأن هناك ضرورة لتفعيل التواصل لتحقيق المزيد من التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، مؤكدة ضرورة تفعيل التبادل البرامجي.

مواجهة سيل المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي

وتبادل الجانبان، الرؤى حول سبل تعزيز دور الإعلام فى التنمية المجتمعية، وتفعيل أدواته، بتقديم رسائل إعلامية تحقق المزيد من الوعي المجتمعي، وتنوير العقول، خاصة لدى الشباب، حيث تطابقت وجهات النظر في ضرورة تقديم محتوى إعلامي تثقيفي، فى مواجهة سيل المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، التى تستهدف تغييب العقول.

وأكد حسين زين، تفعيل التبادل البرامجي لتحقيق تلك الرؤى والأهداف، والتبادل فى الأعمال التاريخية والتراثية، التي تسهم في تعريف كلا الشعبين، بثقافة وعادات وتقاليد المجتمعين المصري والكازاخستانى، ويعزز من الوعى لدى الشباب بمختلف قضايا وطنهم.

حسين زين يشارك بمنتدى الإعلام الأوروأسيوى بكازاخستان

وكان في ضوء تلبية الدعوة التى تلقاها، شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمنتدى الإعلام الأوروأسيوي بكازاخستان، فى دورته السابعة عشرة بمدينة نور سلطان، الذي أقيمت فعالياته أول أمس الثلاثاء.

واستقبلت الرئيس التنفيذى للشركة الوطنية راديو وتليفزيون كازاخستان لازات تانسباني، رئيس الوطنية للإعلام حسين زين، ورحبت بحضوره المنتدى، ومن جانبه أعرب حسين زين عن امتنانه بحفاوة الاستقبال.

وجرى عقد اجتماع بمقر الشركة بمدينة نور سلطان، حضره المستشار عبدالحميد الرفاعي القنصل المصري بدولة كازاخستان، حيث ناقش الجانبان، سبل تفعيل وتنفيذ كل بروتوكولات التعاون الإعلامي مع دولة كازاخستان، من تبادل للبرامج والأفلام الوثائقية والقيام بعمل دبلجة لها، وأيضا مناقشة آليات تنفيذ تعاون مشترك فى النقل على الهواء للفعاليات.