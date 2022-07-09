النائب طارق رضوان: الدولة مستمرة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 1270 نزيلا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

الإفراج عن 1270

وقال «رضوان»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المصريين دوما يستقبلون القرارات السارة والمبهجة من القيادة السياسية خلال فترة الأعياد والمناسبات، لافتا إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية للعفو عن المفرج عنهم.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن هذا القرار دليل واضح على جدية الدولة المصرية فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حالة البناء الديمقراطي التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وشدد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الدور الذي تقدمه مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتأهيل المحكوم عليهم في جرائم مختلفة قبل خروجهم للحياة مرة أخرى.

مراكز الإصلاح والتأهيل

وقال النائب طارق رضوان: لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب زارت خلال دور الانعقاد الثاني عددا من هذه المراكز ولاحظت حالة الاختلاف والتطور التي يشهدها النزلاء سواء في التعامل أو اختلاف الأفكار، وهو ما يعني أننا أمام مرحلة تغيير شاملة على كل المستويات.