رئيس حزب الريادة: السيسي أدخل الفرحة والبهجة على 1270 أسرة

علَّق كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، على قرار الإفراج عن 1270 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، قائلا إن هذا القرار أدخل الفرحة والسرور على أسرة 1270 فردا.

الإفراج عن 60 غارما منذ أيام

وأضاف «حسنين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على شاشة extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أفرج منذ أيام على دفعة من الغارمات يبلغ عددهم حوالي 60 غارما وغارمة قضوا العيد وسط أهلهم.

وأكد أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية كل همه الشاغل هو المواطن المصري عندما شكَّل لجنة للعفو الرئاسي بالإفراج عن كل من لم تتمد يده بدماء المصريين، لافتا إلى أن هذه اللجنة تضم نوابا من الشعب مثل النائبين محمد عبدالعزيز وطارق الخولي.

السجون تحوَّلت لأماكن للإصلاح

وأشار إلى لجنة العفو الرئاسي أصدرت قرارات بالإفراج عن حوالي 7 أو 8 دفعات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حوَّل السجون إلى أماكن للإصلاح والتأهيل تتوفر فيه كل الوسائل المعيشية للمقيدة حريته مثل ملاعب لممارسة الرياضة والقراءة وتعلم حرفة ومهنة وتساعده بعد ذلك الدولة على الاندماج في المجتمع ليكون مواطنا صالحا.