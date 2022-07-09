محمود القط: الإفراج عن 1270 نزيلا فرصة لبداية جديدة للحوار

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فترة الأعياد والمناسبات ارتبطت بقرارات رئاسية للإفراج عن مسجونين، سواء القوانين الشرطية أو العفو الرئاسي.

الرئيس السيسي فعَّل بقوة لجنة العفو الرئاسي

وأضاف «القط»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على شاشة extra news، تقديم الإعلاميين نانسي نور وتامر حنفي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فعّل بقوة لجنة العفو الرئاسي وجعلها تبدأ في العمل بوتيرة أسرع، وأضاف لها بعض الصلاحيات مثل الغارمين والغارمات والمسجونين بسبب مخالفة قوانين التظاهر وغيرها.

وتابع، أن القيادة تمنح فرصة لبداية جديدة التي تعتبر أحد أهم أعمدة ودعائم الجمهورية الجديدة، لأن الإفراج عن أحد المسجونين الذين استوفوا الشروط القانونية يعتبر إحدى قنوات الحوار الجديدة في الفترة المقبلة، وسيكون استمرارا لحالة التصالح المجتمعي الكامل، وذلك فيما يتعلق بالإفراج عن 1270 نزيلا.

المجتمع سيكون قادرا على الحوار دون ضغينة أو عنف

وأشار إلى أن المجتمع سيكون قادرا على الحوار دون ضغينة أو عنف أو رفض للآخر في كل الأحوال، لافتًا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت نموذجا مصغرا لحالة حوار بين الأطراف المختلفة، وكانت أول حوار بين أطراف سياسية ليست متفقة مع بعض، مثل اليمين واليسار والوسط.

ولفت، إلى أن الحوار الداخلي في التنسيقية ظهر في التعديلات الدستورية في عام 2019، وظهرت تيارات الموافقة والرفض والتحفظ بالتنسيقية للمجتمع المصري بمنتهى الأريحية، وكانت المرحلة الثانية هي الحوار الوطني المصغر في عام 2019 فيما يتعلق بقوانين الأحزاب السياسية ومجلسي النواب والشيوخ والمحليات.