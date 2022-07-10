أمير عيد: أخدت دروس لمدة 3 شهور قبل «ريفو».. وبحب التسعينات عشان متنوعة

استضافت الإعلامية منى الشاذلي أبطال مسلسل «ريفو»، وذلك خلال برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وكشف أبطال العمل الدرامي، الذي عرض على منصة watch it عن كواليسه، خاصة أنه يسلط الضوء على الحياة في فترة التسعينيات.

بحب التسعينات عشان متنوعة وفيها كذا ذوق

وقال المطرب أمير عيد إنه لأول مرة يخوض تجربة التمثيل، متابعا: «أخدت دروس تمثيل لمدة 3 شهور قبل تصوير المسلسل والمدرس كان الفنان عمرو جمال».

وأضاف أمير عيد، «أول حصة تمثيل روحت بدرى أنا وتامر هشام، فالمدرب عمرو جمال طلب إننا نسترخى، فلقيت تامر نام بجد وصحيته بعدها بـ 3 ساعات».

وأشار الفنان أمير عيد إلى أن أكثر الأشياء التي كان يحبها في فترة التسعينيات التنوع في كل شيء، «كان فيه كذا ذوق».

من جانبه قال المخرج يحيى إسماعيل، إنه في التسعينيات كان في فترة الثانوية، «في الغالب كنت شخصيتين ساعتها، ملتزم وبنضارة وشعري على جنب في مدرسة، والشخصية التانية بنط السور وأزوغ وألعب مع أصحابي كوتشينة».

سبب نجاح الدراما المصرية

وأوضح الكاتب والسيناريست محمد ناير، أنه يكتب عن فترة التسعينيات لأنه الجيل الذي ينتمي له، متابعا: «عندنا الحنين والنوستالجيا واستعادة فقرة كانت في حياتنا خاصة مش بنتكلم عليها كتير في التلفزيون».

وتابع: «يحيى إسماعيل قالي ليه مش بنعمل دراما على حد عايش في الدقي وطلب بيتزا في التليفون، لو رجعنا من الزمن وشوفنا المسلسلات المصرية الناجحة هي تتكلم عن دراما البيت وتفاصيل العصر، وبيحسسك إن الشخصيات دي حقيقية وده سبب نجاح ريفو».