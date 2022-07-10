وزير البترول: زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز إلى 800 محطة

حققت خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز نتائج أعمال متميزة خلال الفترة الماضية مستفيدة من الدعم الرئاسي والحكومي، وهو ما انعكس على التوسع في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، الذي يسير بخطى متميزة نحو تحقيق أهدافه وأهمها زيادة أعداد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بما تحققه من وفر اقتصادي لحائزي المركبات واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعي والذي يتم العمل على تعظيم استخدامه كوقود انتقالي في خطة التحول الأخضر عالمياً ومحلياً.

زيادة محطات الغاز إلى 800 محطة

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - خلال متابعته لتقدم الأعمال في هذا المشروع وما تحقق في خطة التوسع في استخداماته لتموين السيارات كوقود وبرنامج التوسع في محطات التموين بالغاز، أنه برغم التحديات التي تواجه برنامج التوسع في محطات التموين بالغاز إلا أنه تم النجاح خلال عام ونصف في زيادة عدد محطات تقديم تلك الخدمة الحضارية من 206 محطات إلى 800 محطة الآن تمثل أكثر من ضعفي المتاح في السابق وجاري العمل على الإسراع بإجراءات الانتهاء من 200 محطة أخرى من المقرر دخولها الخدمة تباعاً.

التوسع في محطات التموين بالغاز

ووجه الملا باستغلال الدعم الرئاسي ودعم مجلس الوزراء والتكامل الذي يتم بين شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وكذلك الجهات المعنية بالدولة في تذليل أي عقبات قد تعترض برنامج التوسع في محطات التموين بالغاز.

وتجدر الإشارة إلى عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعات دورية مع مسئولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات تحويل السيارات للعمل بالغاز وشركات تسويق المنتجات البترولية لمتابعة نسب الإنجاز في المحطات المتبقية لبرنامج التوسع في تنفيذ محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود، وكذلك موقف السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود والتي شهدت زيادة مضطردة في أعدادها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وكذلك استعراض موقف زيادة مراكز التحويل ومحطات مبادرة التحول الأخضر لمدينة شرم الشيخ في إطار استضافتها القمة العالمية للمناخ COP27 نوفمبر المقبل.