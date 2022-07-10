بشرى سارة من المالية للموظفين بالدولة: «14 يوم وتقبض مرتب يوليو»

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف المرتبات لشهر يوليو 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وقالت الوزارة في كتابها الدوري، إن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالمؤسسات الحكومية في 66 وزارة وهيئة، تيدأ يوم 24 يوليو وحتى يوم 31 من نفس الشهر.

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو

وأوضحت وزارة المالية، في كتابها الدوري، أن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022، تبدأ يوم 24 يوليو للعاملين في 33 وزارة وهيئة، ثم يوم 26 يوليو، لـ33 وزارة وهيئة أخرى، وتحديد أيام 27 إلى 31 يوليو، لباقي الوزارات والجهات الأخرى.

وقالت وزارة المالية، في كتابها الدوري، إن على الجهات الإدارية القيام إخطار العاملين بها بالمواعيد المحددة لبداية صرف مرتبات شهر يوليو، لعدم حدوث تزاحم على ماكينات الصراف الآلي atm، فيما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

مواعيد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر

وأوضحت وزارة المالية أنه سيجري صرف مرتبات شهر أغسطس يوم 25 أغسطس 2022، وجرى تحديد أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022 لجميع الوزارات والهيئات، كما أعلنت المالية أن مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر المقبل.