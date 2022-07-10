آخر موعد لذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك.. «لو لسه مضحتش»

حددت دار الإفتاء المصرية آخر موعد لذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك، وقالت إن وقت الذبح يدخل بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، ولا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري، وهو المفتى به.

آخر موعد لذبح الأضحية

وأضافت الدار في فتوى إلكترونية عبر موقعها الرسمي، أن آخر موعد لذبح الأضحية ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو قول الشافعية، وقد احتج الشافعية على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان، قال الإمام الشافعي: [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له] اهـ. "الأم" (2/ 222).

أفضل وقت لذبح الأضحية

وفي سياق متصل أشارت الافتاء إلى أفضل وقت لذبح الأضحية وهو اليوم الأول من عيد الأضحى بعد صلاة العيد، فاليوم الأول أفضل مما يليه؛ لأنها مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح.

حكم النيابة في الأضحية

وعن حكم النيابة في الأضحية، أوضحت الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلمًا؛ لحديث السيدة فاطمة السابق: «يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» أخرجه الحاكم؛ لأن فيه إقرارًا على حكم النيابة، وعليه، يجوز للمسلم أن ينيب عنه شخصًا ما في الذبح، وكذلك له أن يوكل من يشتري له الأضحية ويذبحها «صك الأضحية».