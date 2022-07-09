«التموين» توجه باتباع الشريعة في الأضحية.. والذبح مجانا بمجازر الحكومة

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في نشرة توعوية مرسلة لمديريات التموين بالمحافظات، بهدف توعية المواطنين، على ضرورة اتباع الطريق الصحيحة لذبح أضاحي العيد، من خلال إتباع تعليمات الشريعة الإسلامية في الأضحية.

تعليمات الذبح الصحيح للأضاحي

وأكدت الوزارة في نشرتها، أهمية التأكّد من إتمام عملية النزف في الأضحية، مشددة على ضرورة أن يتمّ غسل الذبيحة بالماء الجاري، منعا لتلوث اللحوم بمتبقيات الكرش والأمعاء عند تجويف الأضحية حتى لا يعرضها للفساد.

ونبهت التموين، بضرورة أن يتم ذبح الأضاحي داخل المجازر، وتجنب الذبح في الشوارع، منوهة بأن الذبح في المجازر الحكومية، يتم مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2022، خاصة مجزر البساتين الذي تمتلكه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويقع على طريق الاتوستراد.

هل توفر وزارة التموين ذبح الأضاحي في الشوادر؟

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء أضاحي العيد من خلال 39 شادرا على مستوى المحافظات، بأسعار مخفضة للمواطنين عن أسعار السوق المحلية، إذ يبلغ سعر الكيلو جرام القائم للخروف عند 90 جنيها، فيما أكدت الوزارة أن ذبح الأضاحي داخل الشوادر غير متوفر، وأن الذبح يجب أن يتم داخل المجازر فقط.

ولفتت إلى استمرار ضخ أضاحي العيد لتوفير احتياجات المواطنين في شراء الأضحية خلال أيام أول وثاني وثالث يوم العيد، لتوفير الخراف الحية فقط، إذ لم تتيح وزارة التموين هذا العام، توفير العجول للأضاحي في الشوادر الخاصة بها.

تكثيف الرقابة التموينية

وتنتشر حملات وزارة التموين، على نطاق المحافظات، للرقابة والتفتيش على منافذ ومجمعات الوزارة، للتأكد من توافر السلع للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.