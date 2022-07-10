توقعات بتراجع إنتاج السكر العالمي من البرازيل بسبب الأمطار

من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج السكر في منطقة وسط وجنوب البرازيل الرئيسية - الأكبر إنتاجاً على مستوى العالم - إلى 2.5 مليون طن متري في النصف الثاني من شهر يونيو، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 13.6% عن العام الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس لـ 10 محللين في 8 يوليو.

خلال المسح، تراوحت تقديرات سحق قصب السكر من 41.0 مليون طن إلى 46.9 مليون طن في النصف الثاني من يونيو، وكان متوسط ​​التقدير لسحق قصب إجمالي يبلغ 42.6 مليون طن متري، بانخفاض 6.3% عن العام الماضي، وكان الطقس في الوسط والجنوب مناسبًا للسحق خلال النصف الثاني من يونيو، مع توقع خسارة أقل من يوم واحد بسبب الأمطار.

وفقًا لمذكرة بحثية لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، من المتوقع أن تصل نسبة القصب المستخدم في إنتاج السكر إلى 45.3% انخفاضًا من 47.6% في العام السابق، واستفاد المنتجون البرازيليون من ارتفاع أسعار الإيثانول مؤخرًا خلال المراحل الأولى من الحصاد، ولكن من المتوقع الآن أن تبدأ المصانع في تحويل المزيد من قصب السكر المطحون إلى إنتاج السكر.

استقرار عقد السكر الآجل في بورصة نيويورك

استقر عقد السكر الآجل في بورصة نيويورك 7 يوليو عند 18.52 سنتًا للرطل (450 جرام)، ومن المتوقع أن يكون السكر القابل للاسترداد لكل طن من قصب السكر، 137.3 كجم لكل طن، أي بانخفاض قدره 3.1% عن العام الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج الإيثانول من قصب السكر 1.98 مليار لتر، بانخفاض 6.0% عن العام.

انخفاض إنتاج الإيثانول المائي

كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج الإيثانول المائي 1.24 مليار لتر، وفقًا لمتوسط ​​ردود المحللين على المسح. سيكون هذا انخفاضًا بنسبة 0.3% عن العام، وكان من المتوقع أن يكون إنتاج الإيثانول اللامائي في النصف الثاني من شهر يونيو 737 مليون لتر، بانخفاض 14.2% عن العام ، وفقًا للمسح.

ومن المتوقع أن يصدر اتحاد الصناعة في البرازيل UNICA أرقام إنتاجه الرسمية مطلع الأسبوع المقبل رسمياً.