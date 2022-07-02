سعر السكر في التموين لشهر يوليو 2022.. مستقر عند 10 جنيهات ونصف

شهدت أسعار السلع التموينية ثبات واستقرار سعر السكر في التموين لشهر يوليو 2022، الذي تضخ وزارة التموين منه يوميا كمية 4 آلاف طن لمخازن الجملة على مستوى المحافظات لتوزيعه على بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين من سلعة السكر، سواء للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، أو المواطنين غير المقيدين على المنظومة إذ تتيح الوزارة لهم شراء السكر كسلعة حرة من المجمعات بسعر مدعم.

سعر السكر في التموين لشهر يوليو 2022.. 10.50 جنيه

وجاء سعر السكر في التموين لشهر يوليو 2022 ثابت عند 10 جنيهات ونصف للكيس وزن واحد كيلو جرام، إذ تصرفه مخازن الجملة للبقالين بسعر 10.25 جنيه، ويصرف للمواطن حامل البطاقة بسعر 10 جنيهات ونصف، بواقع ربع جنيه هامش ربح تقره الوزارة للبقال على كل كيس سكر.

حصة الفرد من السكر على بطاقة التموين

وتحدد وزارة التموين حصة كل فرد مقيد على بطاقة التموين من سلعة السكر بعدد 2 كيس للفرد الواحد لحد أقصى أو حسب احتياجاته من الكمية المخصصة لهم، حيث احصل بطاقة التموين على عدد أكياس سكر مضاعفة لعدد الأفراد المقيدين عليها، وعلى سبيل المثال تحصل البطاقة ذات الـ4 أفراد على 8 أكياس من السكر.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

ويزيد حجم الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة السكر عن 6 أشهر، فضلًا عن اقتراب مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، طبقا لتصريحات سابقة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، منوها أن موسم إنتاج السكر من القصب يبد يناير المقبل، فيما يبدأ موسم إنتاج السكر من البنجر في فبراير.