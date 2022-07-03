لمرضى السكر.. الصحة توضح إرشادات الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم مجموعة من التعليمات والإرشادات بشكل يومي للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبالتزامن مع العشر الأوائل من ذي الحجة، قدمت وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية لمرضي السكر ممن يرغب في صيام هذه الأيام المباركة.

وقالت الوزارة إنه على مرضى السكر ضرورة متابعة الحالة الصحية باستمرار مع متخصص في السكر، لافتة إلى فحص السكر عدة مرات يوميا، خاصة الفترة من الظهر وحتى المغرب وبعد الإفطار والسحور.

نصائح لصيام مرضى السكر في العشر الأوائل من ذي الحجة

وتابعت الوزارة أنه على مرضي السكر تعديل جرعات ومواعيد أدوية السكر بمعاونة الطبيب، خاصة الأنسولين ومنتجات السلفونيليوريا لتجنب الانخفاض الشديد للسكر في الدم، لافتة الى الاستعداد فورا للإفطار اذا شعر المريض بأعراض انخفاض السكر في الدم، والتوقف تماما عن الصيام اذا تكرر الارتفاع والانخفاض في نسبة السكر في الدم.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة شرب المياه بكثرة بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، والإفطار على كوب من الماء وتمرة واحدة ثم القيام للصلاة.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وطلبت وزارة الصحة والسكان من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ضرورة الحصول على لقاحات كورونا لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، مشيرة الى أن جائحة فيروس كورونا ما زالت مستمرة واللقاحات لها دور كبير في تخفيف حدة الأعراض وجعلها بسيطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.