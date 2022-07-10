استشاري أوبئة يكشف أعراض متلازمة ما بعد التعافي من أوميكرون

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ الفيروسات واستشاري الأوبئة، تفاصيل الإصابة بمتلازمة ما بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا وتحديدا متحور أوميكرون.

فيروس كورونا

وأوضح استشاري الأوبئة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مصر تشهد خلال الفترة الحالية الموجة السادسة من فيروس كورونا، لافتا إلى زيادة أعداد الإصابات بسلالة أوميكرون بسبب سرعة انتشار الطفرات ba4-ba5، مع ندرة دخول الرعاية المركزة أو الوفيات، منوهاً إلى أن المشكلة الرئيسية التي تسببها الإصابة بسلالة أوميكرون هي متلازمة ما بعد التعافي من الفيروس.

متحور أوميكرون

وأوضح عنان، أن نسب الإصابة بمتلازمة ما بعد التعافي بين المواطنين الذين أصيبوا بأوميكرون عالية وتتراوح فترة استمرارها بين شهر و3 أشهر، وتستمر لمدة عام كامل لدى البعض، منوهاً إلى أن الأعراض كثيرة أبرزها الوهن المزمن، حيث لا يستطيع المصاب الحركة والشعور بالكسل والتعب عند بذل الجهد، والتأخر في النوم والنشاط الضعيف.

وأكد ان متلازمة ما بعد التعافي من كورونا تزول من خلال متابعة إرشادات الطبيب المختص، وكذلك ممارسة الرياضة وشرب السوائل والمشي والأكل الصحي وتجنب تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص.