 العليا للفيروسات: أعراض متحور كورونا الجديد لا تشكل خطورة.. «زي البرد»

حذّرت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين من التهاون في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، خاصة مع انتشار المتحور الجديدة لسلالة أوميكرون ba4، مؤكدة أن المتحور سريع الانتشار ولكنه لا يشكل خطورة كالسلالات الأخرى لمن حصلوا على اللقاحات، باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة وغير الحاصلين على اللقاح، مشددة على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة التي تسهم في الوقاية من المرض.

متحور فيروس كورونا الجديد

وأضافت عضو العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أعراض الإصابة بفيروس كورونا حالياً مثل دور البرد المتعارف عليه «ارتفاع درجة الحرارة أو التهاب في الحلق»، مؤكدة أنه يجب على الجميع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالمنزل والسرعة للحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا كوفيد 19و ضرورة التواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعرض للمرض.

فيروس كورونا

وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أنه يجب الحذر خلال الأيام المقبلة من تزايد الأعداد المصابة بفيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن الإجازات والتجمعات والاحتفالات تعتبر بمثابة بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، ويجب على الجميع التعامل بحذر خلال الأيام المقبلة، منوهة إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة: «أعراض فيروس كورونا تتضاعف لدى أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الأمراض الصدرية ويجب الاهتمام بالتغذية السليمة».