أميمة طالب تعلن تعافيها من فيروس كورونا «صورة»

أعلنت الفنانة التونسية أميمة طالب، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعافيها من فيروس كورونا.

ونشرت أميمة طالب نتيجة اختبار كورونا، الذي جاء سلبي، وعلقت عليه قائلة: «الحمدلله أبشركم راحت الكورونا».

إصابة أميمة طالب بفيروس كورونا

وأعلنت أميمة طالب، السبت الماضي، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت أميمة نتيجة المسحة، والتي ظهرت إيجابية، وعلقت عليها قائلة: «نقول الحمدلله على كل حال»

أميمة طالب تحتفل بألبومها الجديد

واحتفلت المطربة التونسية أميمة طالب في فبراير الماضي، بألبومها الجديد «أنا شايفاك»، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور صناع الألبوم ووسائل الإعلام.

وحرصت أميمة خلال المؤتمر على تقديم عدد من أغنيات الألبوم، وهي: «موسى وفرعون، فيك العبر، قلت مش هتسبني»، وحرصت على إهداء مصر أغنية بعنوان «يا بتوع مصر»، التي قدمتها للشعب المصري.

أميمة طالب تطرح 3 أغانٍ باللهجة المصرية

وقدمت أميمة طالب 3 أغانٍ باللهجة المصرية، بتوقيع المخرجة بتول عرفة، وحققت نجاحا وأعلى نسب مشاهدة، منها أغنية «معلش سهرناكم»، بمشاركة الفنان مصطفى أبو سريع.

وأغنية أخرى تحمل عنوان «مية مية»، وقدمتها بطريقة كوميدية، بمشاركة الفنانة شيماء سيف، التي جسدت خلال الكليب درة أميمة طالب.

كما قدمت كليب بعنوان «أنا شايفاك»، من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس وشارك فيه بالأداء التمثيلي الفنان أحمد مجدي.