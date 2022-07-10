والدة شاب من «قادرون باختلاف» بعد استجابة الخطيب له: ابني في طريقه للنجومية

قالت أميرة عرفة، والدة أحمد طارق من «قادرون باختلاف»، إن نجله الذي طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يلعب في فريق السباحة بالنادي الأهلي واستجاب له الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منذ حينها وهو يشعر بسعادة غامرة، إذ أنه يمارس اللعبة لمدة 3 أيام في الأسبوع داخل القلعة الحمراء.

أحمد شارك في مسرحية كنز الدنيا بعد احتفالية قادرون باختلاف

وأضافت والدة أحمد طارق من «قادرون باختلاف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «أحمد شارك في مسرحية كنز الدنيا مع الفنان أشرف عبدالباقي بعد احتفالية قادرون باختلاف، ويشعر بأنه أصبح على طريق النجومية ويتمنى أن يصبح فنانا جميلا».

أحمد فهو شاعر أيضا بجانب أنه ممثل وسباح

وتابعت والدة أحمد طارق من «قادرون باختلاف»: «الأم عليها العبء الأكبر في دعم أبنائها، فالأب ملزم بالناحية المالية ويذهب إلى عمله، أما الأم فإنها تدعم الابن وتحاول تكملة النواقص، أما أحمد فهو شاعر أيضا بجانب أنه ممثل وسباح ويشارك في ندوات ثقافية ويحصل على المراكز الأولى في الشعر، وفاز بجوائز وشهادات كثيرة، رغم أنه واجه صعوبات كبيرة لأنه عانى من نقص في نسبة الأكسجين بجسمه ما تسبب له تأخرا ذهنيا وفي المشي والكلام، لكنني لم أستسلم».