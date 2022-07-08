القوى العاملة: تعيين 2039 شابا منهم 33 «قادرون باختلاف» بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر 2039 شاباً، منهم 33 «قادرون باختلاف» من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 2944 شابا، فضلاً عن توفير 849 فرصة عمل.

توفير 849 فرصة عمل

وقال وزير القوى العاملة إنَّ المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 871 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وحفظ 11 ترخيص عمل للأجانب، وتجديد 11 تراخيص عمل لـ11 أجنبيا وتسجيل وبحث 11 ملف الأجانب يعملون في نطاق المحافظة.

تلقى وزير القوى العاملة تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يونيو الماضي قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 512 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً، فضلاً عن عقد 12 ندوة توعية بالقانون حضرها 216 عاملا.

دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة

وفى مجال التدريب المهني، تمّ الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تمّ التفتيش على 180 منشأة، وأسفر عن تحرير 14 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 15 ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 85 منشأة يعمل بها 70702 عامل، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبد الراضي أن المديرية تلقت 106 شكاوى علاقات عمل، تم تسوية 17 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتمّ اتخاذ إجراء قانوني تجاه 51 شكوى، وتبقى 34 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.