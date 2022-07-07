القوى العاملة: تعيين 2211 شابًا منهم 17 «قادرون باختلاف» في القليوبية

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2211 شابًا، بينهم 17 «قادرون باختلاف»، من خلال شهادات القيد المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 5891 راغبًا في العمل، فضلاً عن توفير 159 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

صرف 8 منح مولود جديد ومنحة زواج

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مؤكدًا أنّ المديرية صرفت منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، حيث تم صرف 8 منح مولود جديد، ومنحة زواج، ومنحتي وفاة أحد الأقارب لعامل، ومنحة رعاية صحية لعامل، ليصل إجمالي ما تم صرفه 28 ألف جنيه لـ 12 عاملاً، فضلاً عن تسجيل 655 عاملًا غير منتظم.

ومن جانبها أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، في تقريرها للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر مايو الماضي، أن المديرية أجرت قياس مستوى المهارة لـ 1908 عمال على المهن المختلفة، واستخراج 1434 ترخيصًا بمزاولة الحرفة، وتوثيق 3 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 11 خطابًا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، ومنح 3 تصاريح تشغيل إضافي، فضلاً عن إصدار ترخيص عمال لـ 114 منشأة يعمل بها 21 طفلا، وتم إنذار 77 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير 6 محاضر منشأة مخالفة، وعقد 5 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 375 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 223 محضرًا، وتم عقد 6 ندوات توعوية، كما تم بحث 47 شكوى، ومنح 11 ترخيصًا لمنشآت، وإجراء 30 قياس ميداني.

58 شكوى عمالية قيد البحث والدراسة

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى الفردية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 129 شكوى، تم تسوية 8 منها وديًا، وإحالة 36 للقضاء، وحفظ 27 شكوى، ومازالت هناك 58 شكوى قيد البحث والدراسة، وإجراء معاينة للمنشآت التي تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني لـ 8 متدربات، وتنفيذ دورة تدريبية أخرى على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ 20 متدربة.

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 360 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.