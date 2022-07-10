رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق.. «الإفتاء» توضح أعمال الحاج هذه الأيام

رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، من الاستفسارات المهمة التي حرصت دار الافتاء على توضيحها من خلال عدد من الفتاوى الإلكترونية لها، إذ بدأ اليوم أولى أيام التشريق، التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 13 ذي الحجة، و12 من يوليو الجاري، وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى؛ لأنَّ أول أيام العيد هو يوم النحر.

وعن رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، قالت دار الإفتاء في فتوى رسمية لها، إن رمي الجمرات مِن واجبات الحج، وكثير مِن العلماء أجازوا الرمي بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت" رواه أبو داود.

رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق

وأوضحت الدار أنه بخصوص رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، فمن العلماء من قال إن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال يوم النفر، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق -بدءًا من منتصف الليل- وهذا ما عليه الفتوى.

رمي الجمرات

واستكمالا للحديث عن رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، أشارت الافتاء إلى أنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق بدءًا مِن نصف الليل والنفر بعده في الليلة الثانية منها، ولَمَّا كان الليل يبدأ مِن غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب، لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم.