موسم الحج.. ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات والمتعجلون يستعدون للمغادرة

استقبل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، أول أيام التشريق، الذي يوافق ثاني أيام عيد الأضحى، حيث يواصل الحجاج عملية رمي الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى.

فيما يبدأ المتعجلون من الحجاج مغادرة مشعر منى، وذلك بعد رمي الجمرات الثلاث، قبل غروب شمس يوم غد الإثنين.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، عدم تسجيل أي تفشيات أو أوبئة حتى الآن، موضحة أنّ الحالة الصحية للحجاج مطمئنة وفقا لقناة «العربية».

لا تفشيات وبائية بين الحجاج

وأوضحت الوزارة السعودية، أنّ أكثر من 78 ألف حاج، استفادوا من الخدمات الصحية لحج هذا العام. وتستمر أمانة مكة المكرمة في أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج، والتى بدأتها أمس، إضافة إلى مشعر مزدلفة والحدود الخارجية لمشعر منى.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، اليوم الأحد، نجاح المرحلة الأولى من خطة الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.

نجاح المرحلة الأولى من خطة الدعوة خلال الحج

وأشار إلى أنّ الوزارة قدمت في المرحلة الأولى من خطتها منذ بدء موسم الحج حتى العاشر من ذي الحجة، أكثر من 12 ألف عمل دعوي بين محاضرات وندوات بالمساجد، ووزعت أكثر من 800 ألف كتيب ومطوية على ضيوف الرحمن بلغات عالمية، إلى جانب توزيع 950 ألف عبوة ماء مبردة على ضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت.

ولفت وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، إلى نجاح خطة استضافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من أسر ذوي الشهداء وعدد من الشخصيات الإسلامية من مختلف دول العالم، الذي تشرف عليه الوزارة.

وأكد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الوزارة التشغيلية لحج 1443هـ، والتي تشمل الخدمات التوعوية والإرشادية وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف على الحجاج، وتستمر حتى مغادرة آخر حاج من ضيوف الرحمن لبلادهم.