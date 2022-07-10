هيئة الدواء تضبط 180 مخالفة بعد التفتيش على 1500 صيدلية

شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري وحتى الآن؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.

حملات على 1500 صيدلية

وقامت الحملات بالمرور على ما يقرب من 1500 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط ما يقارب الـ 180 مخالفة متنوعة، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

كما تمكن مفتشو فرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة المنوفية، من ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية، وتحرير محضر شرطة بذلك وغلق وتشميع المكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ضبط مخزن غير مرخص بشبرا الخيمة

وتمكن مفتشو الهيئة بمحافظة القليوبية، من ضبط مخزن غير مرخص بنطاق مدينة شبرا الخيمة، يقوم بالاتجار بتلك المستلزمات الطبية، وتم تحريز كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية وأخرى غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر وبدون فواتير وكمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالعيون المعدة للتغليف على أنها معقمة بخلاف الحقيقة، التي قدرت قيمتها المالية التقديرية بما يقارب مليون جنية .

كما تم تحرير 5 محاضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك بصيدليات قرى 3 محافظات.

كما تمكن مفتشو وحدة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية، من ضبط القائمين على ترويج أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، عبر إحدى الصفحات الإلكترونية التابعة لإحدى الصيدليات بالمخالفة للقانون.