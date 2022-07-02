«هيئة الدواء» توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن ارتفاع درجة الحرارة

وجهت هيئة الدواء المصرية، رسالة مهمة لثلاث فئات من المواطنين، وقالت في تقرير رسمي لها، أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يؤدي إلى إصابة الأشخاص بالعديد من الأعراض التي تكون متشابهة مع أعراض الكثير من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وغيرها.

وحددث هيئة الدواء أهم الإصابات المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وجاءت على النحو التالي:

الإجهاد الحراري.

​التشنجات الحرارية.

​ضربة الشمس.

​نزيف الأنف.​

الفئات الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع درجة الحرارة

وأكدت هيئة الدواء أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بهذه الأعراض، هي الأطفال والرضع وكبار السن بالإضافة إلى الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والحوامل، وكذلك العاملون في أماكن حارة، لافتة إلى أن هذه الفئات عليها عدم التعرض للحرارة لفترات طويلة قدر المستطاع، وتناول الكثير من الماء والسوائل واستخدام واقي الشمس.​

نصائح للوقاية من ارتفاع درجة الحرارة

ونصحت هيئة الدواء، المواطنين خلال ارتفاع درجة الحرارة بارتداء ملابس فضفاضة، والتقليل من الموالح والكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم، مشيرة إلى أهمية خفض المجهود البدني قدر المستطاع، والاعتماد على الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الماء، والاهتمام أيضًا بتناول الخضروات الورقية التي تحتوي على الكالسيوم.

وحذرت هيئة الدواء، المواطنين من تشغيل المكيفات بصفة مستمرة، وارتداء أغطية الرأس والحرص على تناول الأدوية في توقيتاتها المناسبة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، مطالبة المواطنين في حال حدوث أي طارئ بعدم تناول أي أدوية بدون الرجوع إلى الطبيب المختص.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول الدليل التنظيمي لاشتراطات التوزيع والتخزين الجيد، لافتة إلى انعقاد ورشة العمل الأسبوع الجاري.