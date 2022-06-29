رئيس هيئة الدواء يستقبل مدير برنامج المجموعة البحثية للتكنولوجيا الطبية

التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور بانوس كانافوس، نائب مدير برنامج المجموعة البحثية للتكنولوجيا الطبية، التابعة لمدرسة لندن للاقتصاد، حيث تم مناقشة التوجهات الحديثة في تطبيق التكنولوجيا الطبية على اقتصاديات الدواء، وسبل الشراكة وتبني عدد من التوصيات البحثية ذات العلاقة بمصر ورسم خارطة الطريق لتفعيل آليات عمل التكنولوجيات الطبية الحديثة.

استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمل الرقابي

كما تم مناقشة عرض خارطة الطريق لتفعيل استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمل الرقابي، واقتصاديات الدواء في مؤتمر ايداسباير المقبل.

وشاركت الهيئة على هامش الاجتماع في جلسة حوارية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المصرية مثل: هيئة الشراء الموحد، هيئة التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ويأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة لفتح قنوات تواصل لتنسيق التعاون مع مختلف السلطات الرقابية، ومواكبة المستجدات العالمية فيما يخص الدواء.