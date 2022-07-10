تشييع جثمان طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة بالقليوبية: «نزل يلعب ماخرجش»

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر، بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة بكفر شبين، أثناء اللهو، وجرى إنتشال الجثة وتشييع الجثمان لمثواه الأخير.

تفاصيل مصرع طفل غرقا

ولقي الطفل مصرعه غرقا بمياه ترعة المرصفاوية بكفر شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، نقله لمستشفى شبين القناطر، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بالدفن عقب مناظرة الجثة من مفتش الصحة واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة

بلاغ بمصرع طفل غرقا

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل غرقا بمياه ترعة المرصفاوية بكفر شبين دائرة المركز.

وبالمعاينة والفحص تبين غرق «محمد. أ. ع» 12 عاما، بمياه ترعة المرصفاوية بكفر شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، أثناء نزوله للاستحمام فيها صحبة نجل عمه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

وشيع العشرات من أهالي قرية كفر شبين جثمان الطفل لمثواه الأخير من مسجد الجمعية الزراعية.

تحذير من السباحة في الترع والنيل

وكانت محافظة القليوبية قد حذرت من خطورة السباحة في النيل والرياحات والترع، وشددت على التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها ووضع لافات تحذيرية بعدم الاستحمام بالنيل والرياحات والترع.