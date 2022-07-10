القاهرة والأقصر ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال عام 2022

تحت عنوان «المقاصد السياحية الأفضل والأشهر في العالم»، نشر موقع «Tripadvisor»، والذي يعد من أشهر المواقع المتخصصة في تقييم المقاصد السياحية وفقًا لتجارب الزائرين، قائمة بأفضل وأشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال عام 2022، وجاءت مدينتي القاهرة والأقصر ضمن القائمة.

مدينة الألف مئذنة

وأشار الموقع إلى أن مدينة القاهرة تجمع بين العراقة والحداثة وأنها واحدة من أكبر المدن في الشرق الأوسط، فهي مدينة الألف مئذنة ومدينة رائعة لاكتشاف التاريخ والثقافة المصرية، كما نوه إلى العديد من الأنشطة التي يستطيع السائح الاستمتاع بها مثل زيارة المواقع الأثرية وأهرامات الجيزة والقيام بالرحلات النيلية.

رحلات البالون الطائر في الأقصر

أما عن مدينة الأقصر، فأشار الموقع إلى الأنشطة المتميزة التي يستطيع السائح ممارستها مثل رحلات البالون الطائر والتحليق فوق وادي الملوك، إلى جانب زيارة المواقع الأثرية الفريدة والمعالم السياحية بالبرين الغربي والشرقي بالإضافة إلى الرحلات النيلية الممتعة بين الأقصر وأسوان.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار، نظمت فعاليتين في القاهرة والأقصر خلال عام 2021 حيث أُقيمت فعالية «موكب المومياوات الملكية»، بالقاهرة، في أبريل 2021 لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب، وفي الأقصر تم تنظيم فعالية «الأقصر... طريق الكباش»، في نوفمبر 2021 والتي تهدف للترويج السياحي لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاختيارات تأتي طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بموقع Tripadvisor.