«ديلي ميل» يختار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية في فصلي الربيع والصيف

اختار موقع ديلي ميل Daily Mail البريطاني الشهير مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة خلال فصلي الربيع والصيف في عام 2022، حيث جاءت مصر في المركز الثاني في قائمة أفضل المقاصد السياحية المرشحة، كما سلط الموقع الضوء على عدد من المدن السياحية المصرية، وذلك خلال التقرير الذي نشره تحت عنوان «أهم المقاصد للإجازات لعام 2022.. اتجاهات السفر التي يجب مشاهدتها وأين تزور في فصلي الربيع والصيف».

ديلي ميل: القاهرة نابضة بالحياة ومرسى علم جنة الغواصين

وتحدث التقرير عن المقصد السياحي المصري وعدد من المدن السياحية المصرية والتي من بينها مدينة القاهرة التي وصفها بأنها نابضة بالحياة، ومدينة مرسى علم وأنها جنة الغواصين ومحبي رياضة الغوص لما تتمتع به من حياة بحرية ثرية بالشعاب المرجانية على شواطئ البحر الأحمر.

ديلي ميل يرشح الغردقة والأقصر والأهرامات للزيارة

وأوضح أن مدينة الغردقة هي مدينة لقضاء الإجازات للاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها.

وأشار إلى أن مدينة الأقصر التي تعتبر أكبر متحف مفتوح للآثار المصرية القديمة، وإلى منطقة أهرامات الجيزة ووصفها بالعظيمة والخالدة كما أنها تحتوي على هرم الملك خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

تنوع المنتجات السياحية في مصر

وأضاف تقرير ديلي ميل أن المقصد السياحي المصري يعد من المقاصد السياحية القليلة في العالم التي تتميز بتنوع منتجاتها السياحية حيث يتمتع بمناظر طبيعية خلابة وحضارة عريقة.

في نهاية التقرير دعا موقع Daily Mail السائحين لزيارة المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري للاستمتاع بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة والقيام بالأنشطة السياحية المختلفة التي يمكن تجربتها في مصر، لافتا إلى أن العام الجاري يوافق ذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون الفريدة.