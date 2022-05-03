مصطفى شعبان يشيد بتطوير شرم الشيخ: من أفضل المقاصد السياحية في العالم

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن السياحة في مدينة شرم الشيخ انتعشت مع إجازة عيد الفطر، موضحا أن شرم الشيخ تتجهز لاستقبال أكبر حدث خلال عام 2022، وهو قمة المناخ، المقرر عقدها في شهر نوفمبر المقبل، بحضور 30 ألف مشارك من كل أنحاء العالم لمناقشة التغيرات المناخية.

وأضاف لـ«الوطن»، أن فنادق شرم الشيخ استعدت لاستضافة الوفود المشاركة في قمة المناخ، مشيرا إلى أن الفنادق تقوم حاليا بالتطوير من أجل أن تظهر في أبهى صورة خلال المؤتمر.

مصطفى شعبان يشيد بشرم الشيخ

وخلال افتتاح فندقين بشرم الشيخ أمس، بحضور كبار الشخصيات العامة والفنانين وسفراء دول عربية، أشاد الفنان مصطفى شعبان بالتطوير الذي تشهده مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أنها تعد من أفضل المقاصد السياحية في مصر والعالم وجميع الفنانين قاموا بزيارة مدينة السلام إما لقضاء إجازة أو العمل وتصوير مشاهد في الأفلام أو المسلسلات.

شرم الشيخ قبلة السياحة في العالم

وقال محافظ جنوب سيناء إن سفيري المغرب وسلطنة عمان أشادا بما جرى إنجازه في شرم الشيخ، التي ستصبح قبلة السياحة في العالم للسياح من مختلف الجنسيات.

وأكد «فودة» أن شرم الشيخ سوف تصبح مدينة خضراء صديقة للبيئة خالية تماما من أي انبعاثات كربونية مضرة للبيئة، بعد التطوير الجاري استعدادا للمؤتمر ويشمل تشغيل حافلات بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي، ونشر المساحات الخضراء، والتوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية بالمدينة والفنادق، بالإضافه للعديد من المشروعات الضخمة التي من شأنها نقل شرم الشيخ نقلة ضخمة في مجال السياحة بمختلف أنواعها.