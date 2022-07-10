زحام السيارات في الطريق إلى مطروح.. إقبال كبير لقضاء عطلة العيد على البحر

يتوافد آلاف المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية، على مدينة مرسى مطروح، في ثاني أيام العيد، وشهد الطريق الدولي الساحلي زحاما شديدا لسيارات الملاكي وأتوبيسات الرحلات والشركات، بدءا من قرية رأس الحكمة شرقاً بالكيلو 60، وحتى مدخل وبوابة المدينة.

استعدادات شواطئ مطروح

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، في بيان، إن شواطئ الغرام وروميل وعجيبة وكليوباترا والأبيض والليدو والفيروز ومينا حشيش والرميلة، وكورنيش المدينة، مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المصطافين، في عطلة عيد الأضحى، لافتا إلى أنه تجري متابعة الحالة العامة اليومية للشواطئ ورفع المخلفات والقمامة أولا بأول لظهور المدينة أمام زائريها بالشكل اللائق سياحاً وحضارياً.

تحذيرات من الغرق

وطالب رئاسة المدينة، كل زوار مصيف مطروح بالالتزام بتنفيذ تعليمات مسؤولي مجلس المدينة وشركة الإنقاذ، في حالة عدم استقرار البحر بالشواطئ المفتوحة، وأهمية الاستجابة الفورية بعدم ممارسة السباحة، حفاظا على أرواح الجميع.

متابعة حالة الشواطئ دوريا

وتتابع لجنة الشواطئ برئاسة المركز، وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة، حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة، لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ عبر الصفحة الرسمية لمجلس المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمناشدة الجميع بالالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ ورجال شركة الإنقاذ التي تتابع الحالة العامة يومياً وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين ورفع الأعلام بجميع الشواطئ في حالات الخطر.