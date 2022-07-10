تموين الإسماعيلية: انتظام العمل بالأسواق وحملات لمراقبة الأسعار

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حملات مكثفة لفرق التفتيش والرقابة التموينية، للمرور على كافة الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من انتظام العمل بالأسواق ومنع التلاعب في السلع والأسعار خلال فترة العيد.

وجاء في بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، أن الحملات شملت الأسواق والمحلات التجارية والمخابز ومحطات تموين السيارات، خلال إجازة عيد الأضحى المُبارك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية.

التأكد من توافر السلع بأسعارها المعتادة

وأكدت الحملات على توافر كافة السلع الأساسية والغذائية، وبجودةٍ متميزة وبأسعارها المعتادة، بالإضافة إلى التأكد من توافر كافة المشتقات البترولية في محطات تموين السيارات طوال أيام عيد الأضحى.

إحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة، للمرور على عدد من منافذ بيع الخضر والفاكهة، للتأكد من توافرها وبجودة متميزة وبأسعار مخفضة للمواطنين خلال إجازة العيد، إضافة إلى المرور على المحلات التجارية (السوبر ماركت)، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وإحكام الرقابة على الأسعار، وعدم احتكار السلع أو التلاعب بأسعارها.

حملة تفتيشية على المخابز البلدية

وشنت أجهزة مديرية التموين حملة مكبرة على عدد من المخابز البلدية؛ للتأكد من انتظام العمل بها، والإعلان عن مواعيد التشغيل، ونظافة أدوات العجن، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، وإعطاء بون الصرف للمواطن، والالتزام بالحصص التموينية المُقررة.

التأكد من توافر كافة المنتجات البترولية

كما استهدفت الحملة المرور على عدد من محطات تموين السيارات بالوقود، للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية، وعدم احتكارها أو التلاعب بأسعارها، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المُبارك.