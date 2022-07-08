موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية.. والمساجد والساحات

البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك من أكثر ما يتصدر عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل مع اقتراب موعد الصلاة خلال الساعات المقبلة مع حرص العديد من المواطنين على المشاركة في الصلاة.

وتقدم «الوطن» خدمة مستمرة على مدار الساعة لمواعيد الصلاة في كافة المحافظات وأماكن ونقاط للذبيح وعناوين المجازر للتسهيل على القراء، بالتزامن مع عيد الاضحي.

صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية

وتقام صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية غدا السبت 10 ذي الحجة الموافق 9 يوليو، في تمام الساعة 05:20 صباحًا قبل القاهرة بـ 6 دقائق تقريبا.

وبحسب دار الإفتاء أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي للدار أن صلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء أو المنزل.

وقال علام أن المسلم يصلي ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.

أوقاف الإسماعيلية تعلن أماكن صلاة عيد الأضحى

وأعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية عن 3 ساحات بمدينة الإسماعيلية هي ساحة مسجد الدوحة بالطريق الدائري، وساحة مسجد الصالحين بحي السلام، وساحة مسجد الإسماعيلي بعرايشية مصر فيما تم الإعلان عن ساحتين بمركز ومدينة التل الكبير وهما ساحتي مسجد التل الصغير وساحة مسجد مجمع البحر.

وفى مركز ومدينة القصاصين تم تحديد 4 ساحات لأداء صلاة العيد وهي كل من ساحات مسجد ناصر بالقصاصين، ساحة مسجد الرحمة المساكن، ساحة مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة الوابورات، وساحة مسجد الهوانية الكبرى بالشروق فيما ضمت ساحات مركز ابوصوير ساحات مسجد التوفيق بالمستقبل، ساحة مسجد الرحمن بالعالى، وساحة مسجد الرحمة بشعيب، وساحة مسجد النور المحمدي بمدينة أبوصوير.

وفى القنطرة شرق حددت ساحة مسجد التقدم الكبير بالقنطرة شرق، فيما تم تحديد مسجدين بالقنطرة غرب لأداء صلاة العيد وهما ساحتي مسجدي أبو بكر الصديق بمثلث الروضة، وساحة مسجد القرية بأبو خليفة.

وفى مركز ومدينة فايد تم تحديد 4 ساحات ومساجد ضمت مساجد عمر بن الخطاب، مسجد أبو سلطان القرية، ساحة مسجد المجمع الإسلامي بسرابيوم، ساحة مسجد رياض الصالحين أبو عريفة.