105 سيارات إسعاف لتأمين عيد الأضحى في الإسماعيلية

انتشرت سيارات الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ قرب صلاة عيد الأضحي المبارك المقرر غدا السبت.

وقال الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، أن هناك خطة مكبرة الانتشار في كل الطرق السريعة والصحراوية، وكل ميادين المحافظة.

درويش: لا إجازات ورفع الطوارئ

وقال الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إنه جرى منع كل الاجازات والراحات في المرفق طوال إجازة عيد الأضحي المبارك.

وأضاف درويش، أن خطة الانتشار تشمل التواجد بالسيارات علي طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وأشار درويش الي أنه تم زيادة التمركزات علي كافة الطرق السريعة وعمل تمركزات جديدة للتواجد بشكل دائم طوال فترة عيد الأضحي المبارك.

وشملت التمركزات التواجد بميادين المطافي ومصطفي كامل وشمبيليون وفوكس ومنطقة نمرة 6 وشارع محمد علي وميدان الممر في الإسماعيلية.

تسلم 14 سيارة في يونيو الماضي

وكانت قد تسلمت محافظة الإسماعيلية، في يونيو الماضي، 14 سيارة اسعاف جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المخصصة للطوارئ، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، إن السيارات ستستهم بشكل كبير في تأمين الاعياد و الاحتفالات وزيارات المواطنين وأهالي المحافظات المجاورة للإسماعيلية للشواطئ والأندية في فصل الصيف.

وتفقد اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة اصطفاف سيارات الإسعاف الجديدة.

ويشهد مرفق إسعاف الإسماعيلية طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية لتقليل زمن وصول السيارات إلي مكان الحوادث، بالإضافة إلي الدفع بعدد كبير من السيارات في وقت واحد بالحوادث الكبيرة لنقل كافة المصابين في أسرع وقت.